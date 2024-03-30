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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزارة الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لعدد شهداء غزة

غزة
غزة
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أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بسقوط 32705 شهداء و75190 مصابا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم السبت.
وفي سياق متصل، أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية، وقوع انفجارات عنيفة هزت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة جراء تفجير الاحتلال، منازل في محيط مجمع ناصر الطبي.

الصحة الفلسطينية الاحتلال إسرائيل العدوان الإسرائيلي القاهرة الاخبارية