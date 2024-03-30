أمريكا تجدد التزامها بدعم شعب هايتي لمعالجة الأزمة الحالية

جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم شعب هايتي واعترافها بالدور الإيجابي الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني الأمريكي في ضمان حل ناجح ومستدام للأزمة الحالية في هايتي.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم السبت خلال لقاء مساعد الرئيس الأمريكي والنائب الرئيسي لمستشار الأمن القومي جون فاينر مع قادة جماعات الحقوق المدنية لأصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة لإجراء حوار حول الأزمة في هايتي وجهود الولايات المتحدة لدعم الشعب الهايتي.

وشدد فاينر على التزام الإدارة الأمريكية بضمان مستقبل أفضل لهايتي وأوجز الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة للعمل مع أصحاب المصلحة الهايتيين والشركاء الدوليين لمعالجة عدم الاستقرار في هايتي، بما في ذلك من خلال دعم الدعم الأمني المتعدد الجنسيات المرخص من الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، شارك مسؤولو البيت الأبيض تفويض الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل لقوات الأمن الهايتية للمساعدة في حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية ضد هجمات العصابات المنظمة والمستهدفة.

وخلال المحادثة، أكد فاينر مجددًا إصرار الولايات المتحدة على العمل مع الشركاء الهايتيين والدوليين على المدى الطويل لتعزيز الحكم الديمقراطي وأمن المواطنين والتقدم الاقتصادي في هايتي.

وبحسب بيان البيت الأبيض، تظل الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية لهايتي، حيث قدمت أكثر من 170 مليون دولار منذ أكتوبر 2022.

وتبادل قادة الحقوق المدنية المشورة، بما في ذلك الحاجة الملحة لمزيد من المساعدات الدولية لهايتي وزيادة الوعي العام بالتحديات الأمنية العميقة التي يواجهها الهايتيون.

كما سلط القادة الضوء على أهمية تعزيز الجهود التي يقودها الهايتيون لاستعادة الاستقرار السياسي وتلبية الاحتياجات الإنسانية العميقة في هايتي، وذلك بالاستفادة من الدعم المقدم من الشتات الهايتي والمجتمعات أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة.

