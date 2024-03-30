شهداء وجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة لليوم الـ 176

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم السبت، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في اليوم الـ176 من الحرب على القطاع.

وذكرت مصادر طبية، أن طيران الاحتلال قصف منزلا لعائلة موسى في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، بجانب تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة.

وواصل الاحتلال محاصرة مجمع الشفاء الطبي، ومحيطه غرب غزة، لليوم الثالث عشر، ونفذ عمليات إعدام، واعتقال، وتنكيل، وتهجير قسري للسكان.

وشهدت مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، منذ ساعات الصباح، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة، والقصف المدفعي لعدد من المناطق، خاصة المنطقتين الشرقية والغربية، حيث استهدف محيط مجمع ناصر الطبي، ومنازل في مخيمها.

وقصف طيران الاحتلال مقري بلديتي البريج والزوايدة في المحافظات الوسطى بالقطاع، وأخرجهما من الخدمة.

كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط جسر وادي غزة شمال محافظة الوسطى في القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل وتجمعات للنازحين في نادي الشجاعية، ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء، ومخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد نحو 40 شخصًا، وإصابة العشرات.

كما استهدف طيران الاحتلال مجموعة من المدنيين في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى لسقوط ثلاثة شهداء، وصلوا مستشفى غزة الأوروبي، فيما لا يزال عددًا منهم تحت الانقاض.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة من الأحزمة النارية على منطقة خزاعة شرق خان يونس، ومنطقتي عبسان وصوفا شمال شرق مدينة رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32623 شهيدا، و75092 مصابا.