روسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي بمجمع "كروكوس" إلى 144 قتيلا و551 مصابا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم/ السبت/ ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي بمجمع "كروكوس" بضواحي العاصمة موسكو إلى 144 قتيلا و551 مصابا.

ومن جانبها، ذكرت مديرية الطوارئ في مقاطعة موسكو، أنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس" بلغ عدد المصابين حتى صباح اليوم 695 شخصا، من بينهم 15 طفلًا.

وأضافت: "من بين هؤلاء المصابين، توفي 144 شخصا بينهم 5 أطفال".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) أعلن - أمس - أنه اعتقل ثلاثة من إحدى دول آسيا الوسطى، كانوا يخططون لشن هجوم بقنبلة في جنوب روسيا.

وقال الأمن الروسي في بيان:" إنه أحبط أنشطة إرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى، خططوا لارتكاب عمل إرهابي بتفجير عبوة ناسفة في مكان عام بمنطقة ستافروبول بالجنوب الروسي".