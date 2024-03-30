دكتورة صدر تنصح مرضى الجيوب الأنفية بعدم مغادرة المنزل إلا للضرورة

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، إن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي تؤثر بشكل أكبر على مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية، خاصة مع دخول فصل الربيع، حيث تكثر الموجات الترابية والتي تترجم فورًا إلى مشكلات طبية.

وأضافت “العسال” خلال حوارها عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أنه خلال هذه الفترة يفضل عدم خروج مرضى حساسية الصدر والجيوب الانفية إلا في حالات الضرورة وحال الخروج يتم ارتداء الكمامات وأثناء التواجد في المنزل الحرص على إغلاق النوافذ والأبواب.

وتابعت أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، أن مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية يجب أن يواظبوا على تلقي الأدوية الخاصة بمرضهم خلال فترة التقلبات الجوية للعمل على تقليل المشاكل الطبية التي قد تصيبهم.