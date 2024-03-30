الأرصاد: أجواء مستقرة على جميع الأنحاء اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انه تشهد البلاد أجواء مستقرة اليوم السبت على كافة الأنحاء تكون مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد.

أما ليلا وفي الصباح الباكر تكون الأجواء لطيفة على أغلب الأنحاء.

كما تنشط الرياح اليوم على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 15 ، وعلى جنوب الصعيد 32 العظمي والصغري 18 درجة .