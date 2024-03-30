فيديو.. السفيرة الأمريكية في مصر تزور مدرسة “STEM" بالمنيا

زارت السفيرة الأمريكية في مصر "هيرو مصطفى جارج" مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوچيا بنين بمحافظة المنيا.

وتفقدت معامل وفصول المدرسة، والتقت بقيادات وزارة التربية والتعليم والمعلمين ومجموعة من الطلاب.

وتم استعراض نماذج من مشروعات الطلاب المتميزة داخل المعامل.

يشار إلى أن الدولة، تبنت العمل على التوسع في منظومة تعلیم "STEM" عن طريق إنشاء المزيد من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، حيث من المستهدف إنشاء مدرسة واحدة على الأقل بكل محافظة من محافظات الجمهورية وفقًا للنموذج الحالي لهذه النوعية من المدارس الثانوية، بالإضافة إلى التوسع في تبني استراتيجيات البحث العلمي والتعلم من خلال المشروعات في سنوات النقل بالتعليم العام.

https://fb.watch/r7Ev98g1q8/?mibextid=v7YzmG