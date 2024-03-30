ضبط شقة مستغلة كمصنع لإعادة تدوير الهوالك بدون تصريح بمنشأة ناصر

داهمت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة شقة مستغلة كمصنع لإعادة تدوير الهوالك بدون تصريح بمنشأة ناصر.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (قهوجى- مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) مستأجر شقة سكنية بدائرة القسم وإستغلالها كمصنع بدون ترخيص لتعبئة وتغليف وبيع منتج غذائى "يحمل إحدى العلامات التجارية" وبيعه لأصحاب متاجر الجملة والتجزئة بأرخص من سعرها الرسمى، وبحوزته ( كمية من مخلفات المنتج الغذائى وزنت 8 طن- 6 آلاف كرتونة مقلدة تحمل العلامة التجارية المشار إليها - ماكينة تغليف).

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأقر بتعامله مع (عامل بمطبعة- مقيم بدائرة القسم) لطباعة كافة الملصقات والعلب الكرتونية التى تحمل العلامة التجارية المشار إليها "تم ضبطه"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

