الأرصاد: استقرار تام في الأحوال الجوية على معظم المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يسوده حالة من الاستقرار التام في معظم محافظات الجمهورية، اليوم السبت، موضحة ان فصل الربيع معروف بالتقلبات الحادة والسريعة والتغير الكبير في خرائط الطقس.

واضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولى المصرية”، ان هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس والذي يعمل على زيادة قيم درجات الحرارة بحوالي 4 درجات مئوية، حيث تسجل العظمى بين 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ودافئ على المناطق الشمالية، بينما يسود طقس حار على المناطق الجنوبية .

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 16 و17 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس لطيف مائل للبرودة، مضيفة أن ظاهرة الشبورة المائية تصاحب استقرار الأجواء بجانب وجود نشاط رياح نسبي خلال فترة المساء.