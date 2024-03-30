ads
السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وفاء عامر: "جودر" أول عمل يجمعنى مع شقيقتى "أيتن" فى شخصية واحدة

وفاء عامر
وفاء عامر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت الفنانة وفاء عامر، إن مسلسل "جودر" يعد أول عمل يجمعها مع شقيقتها الفنانة أيتن عامر في شخصية واحدة.

وأضافت عامر، خلال لقائها ببرنامج "صباح جديد" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن مسلسل "جودر" مجهد ومكلف، مشيرا إلى أنها تقترح على صنَّاع العمل استكمال أجزاء جديدة منه في السنوات المقبلة.

ووجهت وفاء عامر رسالة لجمهورها، قائلة: "أنا بحبكم جدًا، ومستعدة محضرش أي مهرجانات، لأن الفرد منكم بيكون عندي بآلاف المهرجانات، وربنا يقدرني وأسعدكم".

وتشارك الفنانة وفاء عامر في مسلسل "حق عرب" الذي يُعرض حاليًا في السباق الرمضاني 2024 على قناة ON، بطولة كل من: أحمد العوضي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، رياض الخولي، أحمد صيام، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، سامح السيد، سلوى عثمان، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

 

وفاء عامر الفنانة ايتن عامر المهرجانات القاهرة الاخبارية جودر