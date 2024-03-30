للمزارعين.. نصائح هامة للحفاظ على المحاصيل خلال الأسبوع الحالي

ذكر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عدة توصيات للمزارعين، للحفاظ على المحاصيل الزراعية مع ارتفاع درجة الحرارة خلال الاسبوع الحالي، تمثلت في:

أولا.. ري القمح

الري يكون دائماً بعد الساعة 8 – 9 مساءاً خلال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء في كل المحافظات، ويكون اخر النهار من 4 – 5 مساءاً في محافظات الصعيد ( سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان ) أيام الأربعاء والخميس، و ممنوع الري يوم الجمعة لكل المناطق.

ثانياً .. أشجار الفاكهة

لابد من الحفاظ على استمرار سريان العصارة وهو حتمي وضروري للذلك لابد من امداد اشجار الفاكهة بعناصر هامة هذه الفترة ( كالسيوم – بورون – زنك – مولبيدنيوم) وهي عناصر هامة لمرحلة التلقيح والاخصاب وتثبيت العقد لانها مسئولة عن اوكسينات المرحلة .

من خلال ضبط الري قدر الإمكان بحيث اقرب الفترة بين الريات واقلل كميات المياه مع أهمية إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم والبوتاسيوم فوسفيت وهي مركبات استقرار الامتصاص وعدم ارتباكه في هذه الفترة المهمة .

ثالثاً .. محاصرة النهضة المتأخرة للحشرات الثاقبة الماصة والاكاروسات وأمراض الندوات والتبقعات والبياض وغيرها ، على المحاصيل كلها والوقاية من المستجدات ( امراض بداية الموسم بياض دقيقي ولفحات ازهار وانثراكنوز واعفان جذور ).

رابعاً .. تعويض تعطيل امدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة ( ذرة - سمسم - قطن ..) من خلال إضافة حامض فسفوريك مع الري ( 10 لتر للغمر و 3-4 لتر للتنقيط ) او إضافة عالي فسفور مع بوتاسيوم فوسفيت رشاً ( 6 سم / لتر).

ودعم خضر الانفاق وخضر المكشوف من لخبطة الأجواء الفترة اللى فاتت لان التنفيل هيزيد ( بطيخ – كنتالوب – فلفل – طماطم – باذنجان ).