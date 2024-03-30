معلومات المناخ: أجواء دافئة على مستوى الجمهورية مع انعدام فرص تساقط الأمطار

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، أنه تسيطر على الأجواء كتلة دافئة تشمل كل الجمهورية تقريبًا مع انعدام فرصة تساقط الأمطار، خلال الأسبوع الحالي، حيث يشهد ارتفاعات متتالية في الحرارة على كافة الأنحاء لتكون حول 33 °م شمالًا وحول 36 °م جنوبًا نهارًا.

وقال فهيم، في تصريحات خاصة ل “البوابة نيوز” إنه سيكون هناك مزيد من الدفيء ليلًا لتكون الحرارة الصغرى بين 15 إلى 18 °م، مع نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة ما يكون بعد منتصف النهار، وتشكل الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق.