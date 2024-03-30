ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم البريجات بالمنوفية

شهدت منطقة البريجات بطملاي كفر داوود صباح اليوم السبن، حادث تصادم بين أتوبيس نقل وسيارة نصف نقل تحمل عمالًا، مما أسفر عن اصابة 22 شخصًا، بالإضافة إلى حالة وفاة.

حيث استقبلت مستشفى منوف العام المصابين بواسطة خمس سيارات إسعاف تم الدفع بهم إلى مكان الحادث .

ونتشر البوابة نيوز اسماء المصابيين حيث تتراوح أعمارهم مابين 22 إلى 48 عاما وهم نورهان سعيد ، سعاد الفقى ، احمد سعيد ، حميده طلبة ، محمود عبد العزيز، محمد يونس ، طارق حامد ابراهيم ، سعيدة فوزى ،نرمين السيد ، احمد عماد ، احمد حسنى ، علاء عبد الموجود ، رباب حسب. ايمان سويلم ،عفاف إبراهيم ، نورهان صلاح ، ايمان حسن ، رنا هاشم ، هالة الجزار ، سارة الشاذلى ، احمد عشماوى ، احترام الرفاعى .

كما استقبلت المستشفى حالة وفاة واحدة وهى ملك فارس وتم وضعها داخل ثلاجة الموتى لحين تسلميها لذويها .