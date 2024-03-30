الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحتجز 5 كوادر طبية مع 120 مريضا بمجمع ناصر

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم السبت.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريضا بمجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع وتتركهم بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو وسائل طبية، لافتة إلى ان الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة ما ينذر باستشهاد الحالات التى تحتاج الى أكسجين.

وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية، ان الاحتلال يمنع إخلاء الحالات الخطرة من مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع إلى مستشفيات أخرى.