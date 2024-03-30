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السبت 30 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يحتجز 5 كوادر طبية مع 120 مريضا بمجمع ناصر

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم السبت.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريضا بمجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع وتتركهم بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو وسائل طبية، لافتة إلى ان الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة ما ينذر باستشهاد الحالات التى تحتاج الى أكسجين.

وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية، ان الاحتلال يمنع إخلاء الحالات الخطرة من مجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع إلى مستشفيات أخرى.

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