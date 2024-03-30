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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعليم الفيوم تحصد مراكز متقدمة فى المسابقة الفنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة التربية البيئية والسكانية) في المسابقة الفنية الرابعة للرسم لعام 2024 للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل الإيجابية.

وفازت الطالبة هدى كمال محمود - مدرسة عين شمس الثانوية بنات إدارة غرب الفيوم التعليمية، في المسابقة الفنية لرسم اللوحات عن موضوع الهجرة غير الشرعية.. كما فاز الطالب محمد عبد النبي محمد - مدرسة الشهيد عبدالرحمن نبيل الإعدادية المشتركة - إدارة إطسا التعليمية.

تم التوعية بالمدارس الإعدادية والثانوية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإعلان عن المسابقة للعام الرابع 2024 بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة.

وشاركت المدرستين فى المسابقة من خلال تقديم 30 لوحة لعدد 30 متسابق من كل مدرسة من الطلاب بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم. جدير بالذكر، تم تسليم أدوات الرسم للطلاب المشاركين بالمسابقة من قبل مديرية التضامن بالفيوم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين في المسابقة، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد صلاح الدين حمزة مدير إدارة الأنشطة بالمديرية، وهالة محمد أمين مدير إدارة البيئة والسكان بالمديرية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، ومديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والتعاون المثمر بشأن التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل الإيجابية، بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

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تعليم الفيوم المسابقة الفنية الرابعة للرسم لعام 2024 التوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية مدارس الفيوم الفيوم