إصابة شخصين في غارات روسية على 20 مجمعا في منطقة خاركيف الأوكرانية

أفادت رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، اليوم السبت، بأن القوات الروسية شنت هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون على نحو 20 مجمعا سكنا في منطقة خاركيف شرق البلاد، مما أدى إلى إصابة شخصين.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله: "تعرضت حوالي 20 مستوطنة في منطقة خاركيف لقصف مدفعي وقذائف هاون معادية، بما في ذلك فيتيرينارن وفوفشانسك وبوتيخونوف وما إلى ذلك. واستهدفت الضربات الجوية بوشكوف وأوسبينيفكا وخريبوني وإيزيومسكي وزيبين وليمان".

ووفقا له، أدى القصف في كوبيانسك إلى إلحاق أضرار بمبنى إداري مكون من أربعة طوابق ونوافذ وشرفات مبنى سكني مكون من خمسة طوابق وإصابة رجل يبلغ من العمر 87 عاما.

وأدى هجوم بالقنابل المنزلقة على قرية هرافسكي، منطقة تشوهوييف، إلى إشعال النار في منزل خاص. وفي بوروفا بمنطقة إيزيوم، دمرت هجمات العدو مبنى مكون من طابقين و16 منزلًا خاصًا وخمسة مباني ملحقة ومرآبًا.

وفي قرية سينيلنيكوف بمنطقة تشوهيف، أدى القصف المدفعي إلى تدمير إحدى الشقق. في قرية بوداركي، منطقة تشوهيف، أدى هجوم بالقنابل المنزلقة إلى تدمير منزل خاص كما أصيب رجل يبلغ من العمر 28 عاما في انفجار عبوة ناسفة في بوكوتيليفكا بمنطقة خاركيف.