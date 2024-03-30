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السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سموحة أمام الزمالك.. وسبورتنج مع الأهلي في ثاني جولات قبل نهائي دوري رجال الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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تقام اليوم السبت الجولة الثانية من مواجهات البلاي أوف الدور للدور قبل النهائى من دورى رجال  الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

ويلتقى سموحة مع الزمالك الساعة 11 مساء اليوم وسبورتنج مع الأهلى 9 مساء اليوم.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1 أمس في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز، والذي يقام بنظام البلاي أوف 3.

بينما فاز الأهلي على نظيره سبورتنج في المباراة الأولى من نصف نهائي الدوري الممتاز بنتيجة 3/0.

وفي حالة فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثانية اليوم يتأهلان رسميًا إلى النهائي، بينما في حالة خسارة أيا منهما يخوض مباراة فاصلة ستقام الاثنين  القادم، حيث يؤهل نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمجموع مباراتين إلى النهائى.

الأهلى سموحة مع الزمالك فوز الأهلي والزمالك