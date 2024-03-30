حصاد جامعة حلوان في 7 أيام

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الليلة الرمضانية التي نظمتها جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بحضور عدد من قيادات وزارتى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والجامعة والشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كما شهد الدكتور السيد قنديل، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر المركزية" بالجامعة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الأسرة في تنظيم العديد من الفعاليات، هذا وأعقب حفل الإفطار الجماعي سهرة رمضانية تضمنت عدة فقرات فنية أحياها كورال كلية التربية الموسيقية

وفى إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة والخدمات الطلابية نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، ورشة تدريبية للطلاب على الرسم المباشر للتماثيل داخل متحف محمود مختار بدار الأوبرا المصرية، وتهدف هذه الورشة إلى صقل مهارات الطلاب في الرسم المباشر، واكتساب الخبرة من خلال التدريب على رسم التماثيل الفنية وهو ما يعزز قدراتهم الفنية ويساهم في تنمية مواهبهم.

كما نظم مركز التدريب الكشفي والإرشادي بجامعة حلوان، ختام دورة تنمية المهارات الكشفية والإرشادية، وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها نبذة عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، وتعريف وهدف ومبادئ الحركة الكشفية.

وقد تنفذ الإدارة العامة لرعاية الشباب المرحلة الثانية لمشروع تشغيل الطلاب خلال شهرى إبريل ومايو 2024، حيث يشارك الطلاب بتجميع الأخشاب غير المستخدمة فى الكليات والمدرجات تمهيدا لإعادة تدويرها بما يفيد الجامعة.

هذا ونظم مكتب الحاضنات التكنولوجية ومكتب التايكو بجامعة حلوان ندوة بعنوان "البحوث العلمية من الأفكار إلى التطبيق"، بحضور عدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والطالبات من كليات التربية الرياضية للبنات بالزمالك والتربية الرياضية للبنين بالهرم وكلية الخدمة الاجتماعية، وتضمنت عروضًا حول الكيانات الثلاثة وأنواع الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.

وفى إطار خدمة المجتمع، شهد المعرض الخيري الرابع الذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، توافدًا كثيفًا من موظفي الجامعة، والذى عقد تحت رعاية وتوجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، ويستمر المعرض حتى يوم 4 أبريل 2024، ويتميز بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها، إلى جانب أسعارها المميزة التي لاقت إقبالًا واسعًا من موظفى الجامعة.