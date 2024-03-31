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الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

اليوم.. «الصحفيين» تناقش قضية «حقوق وتحديات ذوي الإعاقة»

نقابة الصحفيين _
نقابة الصحفيين _ صورة أرشيفية
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أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي، عقد الاجتماع الثاني؛ لمناقشة قضية "حقوق وتحديات ذوي الإعاقة" من أعضاء النقابة وأسرهم، وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالدور الثالث بالنقابة.

‏‎ويشمل جدول أعمال الاجتماع مراجعة ومتابعة تنفيذ ١٤ توصية تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنظر في أي اقتراحات جديدة من الزملاء.  

وكانت اللجنة قد بدأت في تنفيذ بعض التوصيات، وكان من أهمها إنشاء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من الصحفيين وأسرهم، واستصدار قرار من مجلس النقابة بتنفيذ قرار الجمعية العمومية بصرف مساهمة تحسين دخل شهري يساوي إعانة البطالة، وجاري تنفيذ التوصيات الأخرى.

ويذكر أن نقابة الصحفيين ستنظم، مؤتمرًا تضامنيًا مع فلسطين وحفل فنى تحييه فرقة سورية، اليوم الأحد، تزامنًا مع يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني، بحضور عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

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