طائرات الاحتلال تقصف محيط جسر وادي غزة شمال دير البلح وسط القطاع

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصفًا على محيط جسر وادي غزة شمال دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، استشهد طفل فلسطيني وأصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهما بجروح خطيرة في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين خلال اقتحام البلدة.

وأمس الجمعة، استشهد 8 مواطنين فلسطينيين جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل شرق مدينة غزة، استشهد 3 منهم جراء غارة على منزل يعود لعائلة عليوة شرق حي الشجاعية شرق غزة، و5 آخرين بعد استهداف طائرات إسرائيلية عدة منازل قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.