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الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

150 ألفا يؤدون صلاتي العشاء وتراويح في الجمعة الثالثة من رمضان برحاب المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
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أدى نحو 150 ألف فلسطيني، صلاتي العشاء وتراويح الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن هذا العدد الكبير جاء على الرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي منع بموجبها دخول آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، ومئات الشبان المقدسيين من الصلاة داخل المسجد.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت عددًا من الشبان ودققت في هوياتهم، تزامنًا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. 

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