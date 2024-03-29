برلماني سابق يقدم حلا جذريا للقضاء على أزمة اختفاء السلع

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن عرض على البرلمان قانون للقضاء على اختفاء السلع ولكن لم يحظى بالاهتمام ولم تم تنفيذه لانتهت الأزمة تماما واختفى جشع التجار.

تابع النائب محمد إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التسعير الجبري للسلع الغذائية استخدمته العديد من الدول التي عانت من هذه الأزمات ومن بينها اليونان، منشدا المسؤولين بضرورة تنفيذ التسعيرة الجبرية للقضاء على استغلال التجار.

أضاف عضو مجلس النواب السابق، يجب على رئيس الوزراء أن يجتمع مع الغرف التجارية لوضع هامش ربح على السلع الغذائية بشكل متفق عليه وتدون الأسعار على العبوات وحالة مخالفة التسعيرة يتعرض التاجر للمسائلة القانونية.



