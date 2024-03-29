برلماني سابق: والدي شارك في حرب الاستنزاف وأكتوبر.. ورباني على تحمل المسؤولية

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، إن والده الراحل شارك في حربي الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد، لافتا إلى أنه تعلم منه الرجولة والنخوة وتحمل المسؤولية".

وكشف إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كواليس إعلان نجاحه في الانتخابات البرلمانية، قائلا: ربنا جعل بيني وبين الناس مودة كبيرة وشعرت بحب وتأييد أهالي دائرتي، ورأيت البسمة في وجههم، وشعرت أنني ملأت قلب والدي بالسعادة عندما نجحت في الانتخابات.

تابع، "بعض أهالي الدائرة قلعوا هدومهم من الفرحة عند إعلان فوزي في الانتخابات وهذا المشهد ما زال عالقا في ذهني حتى الآن".

وأوضح عضو مجلس النواب السابق،: أنه لم يفكر يوما في دخول المعترك السياسي مطلقا، ولكنه قرر الترشح في الانتخابات البرلمانية تلبية لرغبة والده الراحل والعديد من أبناء العائلة.