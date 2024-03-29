حبس عاطل ونجله وشريكهما لسرقتهم هواتف المواطنين بالسلام

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل ونجله وآخر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هواتف المواطنين بمنطقة السلام، بأسلوب النشل.

وألقى رجال المباحث القبض على عاطل "ونجله" – لأحدهما معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "النشل"، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالأسلوب المُشار إليه وأنهما وراء ارتكاب 5 وقائع سرقة، تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المستولى عليها لدى عميلهما " سئ النية " (عامل - مقيم بدائرة القسم).