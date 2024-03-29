التصريح بدفن شخصين بعد وفاتهما فى انقلاب سيارة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول وفاة شخصين إثر مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما قررت تسليم جثمان الضحايا لذويهم تمهيدا للدفن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بطريق الفيوم الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخصين جري نقلهما إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.