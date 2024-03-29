ريم البارودي عن الخلافات مع ريهام سعيد: "نزلت لي صورة كلب بيطلع لسانه"

أكدت الفنانة ريم البارودي، أنها أبلغت الإعلامية ريهام سعيد أن حلقة برنامجها "صبايا" التي ظهرت فيها لم تحصل على إعجابها، مشيرةً إلى أنّ الإعلامية عندما شاهدت الحلقة بعد المونتاج اعترفت لها بأنها لم تعجبها أيضا.



وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "كان عندها مشاكل مع الكرو بتاعها، فسألتها رضيتي ليه نصور؟! قالت لي بيشتغلوا في قناة تانية، قالت لي نعيد الحلقة تاني، فوافقت، فعرضت عليّ يصوروا الحلقة عندي في البيت، لكني رفضت وقلت لها مقدرش أستحمل الكرو، فقالت لي أنتِ هتذلينا؟!".



وتابعت : "أذاعت الحلقة في اليوم التالي للمكالمة مباشرة، وحدث بيننا شد وجذب في التليفون، لكنني لم أخطئ فيها حتى لا تقاضيني مثلما فعلت من قبل، ولما الحلقة اتذاعت كلمتني وقالت لي الناس اتعاطفوا مع والدك، فقلت لها مش بتفرج وتجاهلت تماما، وده اللي جنن الدنيا ونزلت لي صورة كلب بيطلع لسانه على السوشيال ميديا.. وعند الله تجتمع الخصوم".

