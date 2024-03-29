محمود القصير: تترات مسلسلات رمضان يسيطر عليها اللون الشعبي

قال المطرب محمود القصير، إن تترات مسلسلات رمضان هذا العام يسيطر عليها اللون الشعبي، مثلما تابعنا بغناء عبد الباسط حمودة لتتر مسلسل المعلم، وغناء رضا البحراوي تتر مسلسل “محارب”، وغناء مصطفى حجاج لتتر مسلسل كامل العدد بلس1.

وأضاف “القصير”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “Out Box”، عبر قناة “صدى البلد”، أنه بجانب اللون الشعبي جاء تميز واضح في تترات مسلسلات مثل مسلسل “مسار إجباري” والذي غناه فرقة مسار إجباري وجاء مناسبًا لجو وأحداث المسلسل، وأيضًا الظهور المميز للفنان حمزة نمرة في تتر مسلسل سر إلهي.

وأوضح أن النجم وائل الفشني يقدم تترات مسلسلات بيت الرفاعي والحشاشين، واللذان جاءا متناسبان تمامًا مع أجواء وأحداث المسلسلين.

ولفت إلى أن تترات مسلسلات هذا العام سواء المغناة أو الموسيقية، بالنسبة له لم تأتِ بجديد، موضحا أن الكثير منها روّج لمؤديي المهرجانات من المطربين، سواء من خلال «تتر» البداية أو النهاية، أو من خلال أغنيات داخل المسلسل.