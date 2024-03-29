ريم البارودي عن الحلقة مع ريهام سعيد: لبسنا في شجرة ومحدش شافنا

قالت الفنانة ريم البارودي، إنّ والدها توفي في 11 يناير، وبعدها بشهرين صورت حلقة مع الإعلامية ريهام سعيد بعدما صالحتها وحضرت عزاء والدها.



وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "كنت مسافرة أعمل عمرة، وريهام كلمتني وقالت لي عاوزين نعمل حلقة عن عودة الصداقة، لكن الحلقة مكنش فيها أي عودة صداقة".



وتابعت الفنانة: "برومو الحلقة كله كان إني بتاجر بأبويا، طالعة بعيط وموسيقى خلف الأسوار ورايا، وأصرت إنها تصور لعرض الحلقة في رمضان، لكنني أصريت على الرفض لأنني كنت سأذهب إلى العمرة، وعندما عدت كنت مرهقة للغاية وقلت لها عشان خاطرك هنعمل الحلقة رغم إني مش محتاجة ماديا، ووافقت عشانها وهي جات لي العزاء".



وواصلت: "ريهام لا تعتمد على سكريبت وقالت لي اعتمدي عليّ لما سألتها عن الحلقة، لكن اللي حصل إننا صورنا الحلقة ودخلنا في شجرة ولا حد شافنا، لأن الحلقة نزلت قبل رمضان بيوم، ازاي هنتشاف؟!".

