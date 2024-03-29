ريم البارودي تهاجم ريهام سعيد: "غلطانة إني سامحتها وسلمت عليها في عزاء أبويا"

علقت الفنانة ريم البارودي، على كواليس عزاء والدها التي جمعتها بالإعلامية ريهام سعيد، قائلة: "فوجئت بها.. لما تلاقي حد داخل لك وجاي لك عزاء وأنا في وقت مش قادرة أفكر فيه، بسبب وفاة أبي".



وأضافت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "عندما يفقد الإنسان أباه أو أمه، فإن ضهر يكون انكسر، وبالتالي، فإنه في بعض الأحيان لا يقدر الموقف جيدا ولا يفكر في أن هناك شخص أذاه كثيرا".



وتابعت: "لما شفت ريهام سعيد دخلت عليا العزاء نسيت، ودي غلطتي أنا، وكان المفروض مسلمش عليها، بعتت لي رسالة قبل حضورها العزاء، وقالت لي فيها أنا عاوزة آجي أعزي بس خايفة تقولي إن أنا باخد اللقطة، والرسالة موجودة .. موضوعها انتهى بالنسبة لي، وعملت معاها حلقة بناءً على طلبها وجاملتها بربع أجري وهي اللي جات لحد عندي عشان تصور، وأنا غلطانة إني سامحتها".

