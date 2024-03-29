دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل هجومي لـ سيمبا أمام الأهلي

أعلن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني التشكيل الذي يخوض به مواجهة الأهلي في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

سيمبا يواجه الأهلي بحثًا عن تأمين الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره، قبل لقاء العودة في القاهرة الذي من المتوقع أن يكون صعبًا عليه.



يبدأ سيمبا التنزاني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أيوب لكرد.

خط الدفاع: كابومبي، باكا، تشي مالون، حسين بكاري.

خط الوسط: باباكار سار، ساديو كانوتيه، دينيس كيبو.

خط الهجوم: سعيدي نتيبازونكيزا ولوامبا نجوما، كلاتوس شاما.



