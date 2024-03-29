وزير خارجية إيطاليا: لم يعد بإمكاننا التسامح مع مزيد من الضحايا المدنيين في غزة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه لا يمكن التسامح مع وقوع ضحايا مدنيين آخرين في قطاع غزة.

وردد "تاياني" على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، ما قاله في مقابلة تلفزيونية، وفقًا لوكالة (آكي) الإيطالية: “علينا أن نواصل العمل من أجل وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن “إيطاليا تقوم بالكثير من خلال مساعدات تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار، ستضاف إليها مساعدات أخرى من خلال مشروع الغذاء من أجل غزة”.

وقال: “التزامنا هو السلام، ولم يعد بإمكاننا تحمل المزيد من الضحايا المدنيين”.