بيومي فؤاد: أنا لم أخطئ.. وحزني لن يزول إلا بهذا الأمر

أكد الفنان بيومي فؤاد، أن الحزن مسيطر عليه الفترة الحالية، منوهًا بأنه لن يبقى حزينًا إلا بعد مسامحة الجمهور له وربنا يعطيه حقه، متابعًا: "السوشيال ميديا مش هي الناس.. اللي بيشتموني واخدين مقابل".

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لم يخطئ في الفيديو ولكنه يشارك في عمله، منوهًا بأن الجريمة التي حدثت جاءت في الفيديو، موضحًا أنه يقدر الجمهور ويريد أن يسامحه الجمهور ولكن بعد فهم الأمر.

ونوه بأنه يغضب حين يتم فهمه بطريقة خاطئة أو يحمل أحد الأشخاص كلام على لسانه ولكن كلام خاطئ ولم يصدر منه، متابعًا: "لما حد يقولني كلام بكون في قمة غضبي حزن".