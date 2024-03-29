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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بيومي فؤاد: "ربنا رزقني من وسع ودوري موجود كل سنة في الكبير أوي"

النجم بيومي فؤاد
النجم بيومي فؤاد
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أكد النجم بيومي فؤاد، أنه متيسر الحال وربنا رزقه من حيث لا يحتسب، قائلا: "ربنا رزقني من وسع".

وأشار "فؤاد"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه في موسم من المواسم وخلال المشاركة في مسلسل "الكبير أوي"، كان هناك نجمين يريدون المشاركة في العمل مقابل مبالغ مالية كبيرة جدًا.

وأوضح أن الكبير أوي مسلسل يعرض بشكل سنوي وفي الموسم الرمضاني، أي عمل مستمر العمل به

وقال : "دوري موجود كل سنه.. إلا لو مبقاش في بيومي فؤاد"، ولذلك يحب المشاركة به، منوهًا بأن رحمة احمد لم تأخذ مكان دنيا سمير غانم ولكنها تشارك بخط درامي مختلف.

النجم بيومي فؤاد الاعلامية اسما ابراهيم الكبير اوى