استمرار إقامة السوبر الإيطالي بالسعودية في 2025

أعلنت رابطة المحترفين الإيطالية، اليوم الجمعة، استمرار إقامة بطولة السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية بنظامه الحالي في عام 2025.

ويقام السوبر الإيطالي في السعودية بنظامه الحالي المكون من 4 فرق في العام المقبل، وذلك في يناير القادم.

ويتأهل إلى بطولة كأس السوبر الإيطالي 4 فريق، منهم الحاصلين على المركزين الأول والثاني في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى طرفي نهائي كأس إيطاليا في الموسم الجاري.

وكان ملعب الأول بارك بالرياض معقل نادي النصر السعودي، استضاف كأس السوبر الإيطالي 2024 في يناير الماضي، حينما توج إنتر ميلان باللقب على حساب نابولي.

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن برصيد 76 نقطة، ويأتي جاره ميلان في الوصافة برصيد 62 نقطة، ثم يليه يوفنتوس في المركز الثالث بـ59 نقطة.

بينما تستكمل منافسات كأس إيطاليا من دور نصف النهائي، حيث يواجه ميلان نظيره لاتسيو، على أن يلتقي فيورنتينا بنظيره أتالانتا.