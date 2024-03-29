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الجمعة 29 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. ملعب مكابا الوطني جاهز لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني "صور"

الملعب الوطني مكابا
الملعب الوطني مكابا
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ظهر ملعب مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام جاهزا لاستضافة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ويحل الأهلي ضيفا على سيمبا في الثامنة مساء اليوم الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور لملعب “مكابا الوطني” قبل 3 ساعات من انطلاق المباراة. 

وظهر الملعب في أبهى صورة كما تواجد عدد من الجماهير في المدرجات. 

وتاريخيا سبق أن واجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في 8 مباريات بمختلف البطولات الأفريقية شهدت تفوق الأهلي في 3  مواجهات وحقق سيمبا الفوز في 3 مباريات أيضا وحسم التعادل نتيجة مواجهتين. 

الأهلي وسيمبا التنزاني الملعب دوري أبطال أفريقيا