وصول 8 شهداء لـ مستشفى «الأقصى» جراء قصف الاحتلال منزلًا بمخيم المغازي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بوصول 8 شهداء فلسطينيين وعدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلا لعائلة موسى بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما نفذت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي عدة غارات، وقصفت المدفعية مناطق شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، غارات جوية استهدفت منازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، كما نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت أرض زراعية في المغازي وسط القطاع.

واستشهدت سيدة فلسطينية وعدد من الجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا شمال قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال الحربية قصف استهدف مسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا شمال قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف شهيدة وعدد من الإصابات.

وأمس الخميس، أعلنت وكالة الأونروا، أن اليونيسف أكدت أن 13،750 طفلًا قتلوا حتى الآن بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.