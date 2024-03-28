جوميز يستقر على سياسة جديدة في حراسة الزمالك

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لنادى الزمالك، على إلغاء السياسة المتبعة حالياً فى حراسة مرمى القلعة البيضاء.

ورأى جوميز أن سياسة التدوير بين حراس مرمى الفريق فى المرحلة القادمة، التي اتبعها منذ قدومه كمدير فني للزمالك، غير مفيدة للفريق، وتساهم فى تشتيت ذهن الثنائى محمد صبحى ومحمد عواد.

وقرر جوميز، إلغاء هذه السياسة والعمل بالطريقة المعتادة لحراسة المرمى، وهى حارس أساسى والاخر بديل، مع الاعتراف بإمكانيات الثنائى.

وتتجه تلك السياسة الجديده لجوميز للاعتماد عل محمد عواد كحارس أساسى لنادى الزمالك فى المرحلة القادمة.

