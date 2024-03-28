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الخميس 28 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

انطلاق فعاليات برنامج التوعية الأُسرية والمجتمعية لطلاب جامعة بني سويف الأهلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، انطلاق فعاليات الندوة التوعوية ضمن برنامج التوعية الأُسرية والمجتمعية  تحت شعار  أسرة مستقرة = مجتمع آمن، والذي  تنظمه مشيخة الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي.

وجاء ذلك بحضور 150 طالب وطالبة من أبناء الجامعة، و تحت أشراف الدكتورة سحر داوود النائب الاكاديمي، والدكتور شريف ممدوح منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوعية شباب الجامعات المقبلين علي حياه ما بعد الجامعة لتكوين أسرة مستقرة كنواة لمجتمع آمن، وذلك لزيادة الوعي لدى الطلاب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة من أجل تقوية بنيان الأسرة المصرية، والعمل على زيادة تماسكها وترابطها، من خلال أدوار توعوية تحدد المشكلات وتواجهها بمفاهيم الدين الصحيحة.

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