ضبط 886 كيلو لحوم وكبدة ودواجن مخالفة في حملات تفتيشية بالشرقية

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالاشتراك مع الجهات المعنية شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

كما لفت إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير ٢١ محضرا مخالفا وضبط ٨٨٦ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكبدة مجمدة ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.