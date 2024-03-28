بالصور.. إيقاف أعمال تشطيب شقة مُخالفة في شارع الفتح بالعمرانية

شن حي العمرانية حملات مكبرة برئاسة اللواء أحمد جلال الطنطاوي وأثناء الحملة رصد حالة أعمال تشطيب شقه بشارع الفتح بجوار الطريق الدائرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفات ومصادرة مواد التشطيب وتحرير محاضر للمخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.



وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات بصفة دورية للتصدي لحالات البناء المخالف وتفعيل القانون.

كما تم إيقاف أعمال توصيل مرافق بدون تصريح ببنزينة التعاون بشارع الدكتور مع ترعة الزمر وتم سحب المعدات وإيداعها بمخزن الحي.