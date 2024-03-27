بالصور.. رفع 112حالة إشغال متنوعة بشارع ترعة الزمر

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الإنضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين علي الطريق العام ومنع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق وذلك علي مدار اليوم سواء قبل ابو بعد الافطار خلال شهر رمضان المبارك.



وفي ذلك الإطار قام حي العمرانية بش حملة إشغالات مكبرة برئاسة اللواء احمد جلال الطنطاوي وذلك لرفع الإشغالات والتعديات من الطرق، ورفع إشغالات الباعة الجائلين المحلات والمطاعم والمقاهي والكافيهات بشارع ترعه الزمر.

وأسفرت الحمله من مصادرة 112 عدد حالة إشغال متنوعة بشارع ترعة الزمر عبارة كراسى واستندات وشيش ومعدات وثلاجات وشاشات عرض وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.