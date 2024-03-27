الصوم والتنمية البشرية في ندوة لدار الكتب والوثائق بالحديقة الثقافية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، فى فعاليات برنامج أهلا رمضان الذى ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة بندوة حول الصوم والتنمية البشرية تنظمها الإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة د أشرف قادوس.

تبدأ الندوة في تمام الساعة التاسعة من مساء الأحد القادم الموافق ٣١ مارس بالحديقة الثقافية للأطفال ومقرها شارع قدرى أمام مستشفى الحوض المرصود بالسيدة زينب. يتحدث في الندوة د. عصمت خورشيد مدير مركز الخدمة العامة للتنمية البشرية، ومدرس بقسم رياض الأطفال- كلية التربية جامعة طنطا، ويديرها الباحث أحمد عبد العليم، مدير عام البحوث بالمركز القومي لثقافة الطفل.

كانت دار الكتب والوثائق القومية قد عقدت أولى ندواتها في برنامج أهلا رمضان يوم الأحد الماضي بعنوان كتابك أمانة وتحدثت فيها د. أميرة طلب الباحثة بمركز الترميم بالدار، وذلك مع استمرار فعاليات المسابقة اليومية "كل يوم سؤال" عبر صفحة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل عبر موقع الفيس بوك وبرنامج مشاركة الهيئة فى نشاط معرض فيصل للكتاب الذى سيعلن عنه خلال ساعات.