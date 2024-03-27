روح المحبة سائدة.. زكريا رمزي يحرص على مشاركته في إفطار المطرية: هما دول المصريين

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الحديث عن الوحدة الوطنية في مصر ليس مبالغة في تفاصيلها أو أحاسيسها، مثل الحديث مع زكريا رمزي، من أهالي المطرية، الذي يحب المشاركة سنويا مع أهله في المطرية، منتظرا الشهر الكريم، حيث نتشارك مع جيراننا وأحبائنا في أعيادهم كما يشاركوننا في أعيادنا.

وأكد زكريا رمزي، خلال لقاء بالبرنامج، أنه حريص على المشاركة في حفل إفطار حي المطرية، قائلا: "هذه الأجواء تحدث في المطرية وخارجها، وهذه هي حياة المصريين الطبيعية، مسيحي ومسلم ليس هناك فارق، وطالما جاري بخير ويقيم فرح لا بد من أن أشاركه ما بالكم بأحبائي كلهم يقيموا فرح بالتالي لابد أن أشاركهم من بداية اليوم حتى نهايته".

وأضاف "رمزي"، أن جيرانه شاركوه الاحتفال بعيد القيامة الماضي، وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له، مردفا: "أعيش في المطرية منذ 20 عاما، ومائدة المطرية كانت عائلية للغاية وربنا بارك فيها لأن المشاركين فيها يتعاملون بحب، وما زالت روح الحب سائدة، وروح المحبة هذه هي من أنجحت المائدة".