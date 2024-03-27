جدعنة ولمة وشهامة.. آية عبد الرحمن تنقل أجواء حفل إفطار المطرية في عامه العاشر

الأربعاء 27/مارس/2024 - 11:36 م

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن البرنامج يقدم اليوم تجربة مختلفة في حي المطرية يتخللها أجواء كبيرة ينتظرها الناس من العام للعام، وهذه هي السنة العاشرة بأطول وأكبر مائدة رمضانية في مصر.

وأضافت "عبد الرحمن" خلال تقديمها البرنامج، "الغرب قبل الناس القريبة تأتي لتعيش معهم هذه التجربة المختلفة، هذه التجربة تتم دراسة دخولها في موسوعة جينيس، نظرا لأنها تتضمن 10 آلاف ضيف أتوا لتناول الإفطار في حي المطرية، سواء من أهالي عزبة حمادة أو خارجها، المطرية تفتح أبوابها إليهم".

وتابعت: "الفكرة بدأت منذ 10 سنوات بمجرد أصدقاء عددهم 6 أو 5 أفراد تجمعوا وقرروا الإفطار سويا في المطرية، وفجأة الفكرة البسيطة هذه تصبح كرة ثلج تكبر مع كل سنة أكثر حتى وصل العدد من 6 أو 5 أفراد إلى 10 آلاف فرد أتوا لحضور إفطار حي المطرية".

وواصلت: "الحدث ليس مجرد فقط أطول مائدة رمضانية، ولكن الموضوع أكبر بكثير، حيث يتخلله أحاسيس ومشاعر صادقة، فهناك وحدة وجدعنة ولمة وشهامة، وكل ذلك نراه في عيون حي المطرية وفرحتهم وكأن 15 رمضان يوم عيد".