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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

فوز مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ بالمركز الأول فى خدمة المواطنين

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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كرم  اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء،  بحضور  الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة يارا فهمى سالم  مدير إدارة خدمة المواطنين، وعددًا من المسؤلين على مستوى المحافظه، بمنظومة الشكاوى الإلكترونية،وذلك بعد أن حققت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ المركز الأول على مستوى الجمهورية فى خدمة المواطنين.

  وتميزت إدارة خدمة المواطنين، بالأداء المتميز بالرد السريع على الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكوميه والخط الساخن والشكاوى الإلكترونيه وسرعة الرد والتعامل معها وخفض قوائم الانتظار، بمديرية الشئون الصحيه بكفر الشيخ.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، اليوم،لتكريم المتميزين في كافة القطاعات الحكومية.

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ادارة خدمة المواطنين مديرية الصحة بكفر الشيخ الأول على مستوى الجمهورية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ بوابة الشكاوى الحكومية