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الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مكتب نتنياهو يبلغ واشنطن رغبته في تحديد موعد آخر لاجتماع بشأن رفح

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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ذكرت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسئول أمريكي، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في تحديد موعد جديد لاجتماع سابقًا تم إلغاؤه بشأن عملية عسكرية مزمعة في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ألغى رحلة كان من المقرر أن يقوم بها اثنان من كبار مستشاريه إلى واشنطن الإثنين الماضي، بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.

بنيامين نتنياهو البيت الأبيض رفح