مكتب نتنياهو يبلغ واشنطن رغبته في تحديد موعد آخر لاجتماع بشأن رفح

ذكرت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مسئول أمريكي، أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في تحديد موعد جديد لاجتماع سابقًا تم إلغاؤه بشأن عملية عسكرية مزمعة في مدينة رفح الفلسطينية بجنوب قطاع غزة، وفقًا لما ذكرته "القاهرة الإخبارية".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ألغى رحلة كان من المقرر أن يقوم بها اثنان من كبار مستشاريه إلى واشنطن الإثنين الماضي، بعدما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين في غزة.