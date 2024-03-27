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الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

أوقاف المنيا: 194 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

مجلس تنفيذي محافظة
مجلس تنفيذي محافظة المنيا
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قال الدكتور حسانين عبد الحكيم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إنه سيتم السماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، بالإضافة إلى فتح 194 ساحة أمام المصلين وتوفير الأئمة لأداء صلاة العيد وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

جاء ذلك خلال حضور ه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الأربعاء برئاسة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وبحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ،  اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، والمقدم حازم السيد ممثل المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ خطة كافة الأجهزة التنفيذية لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهًا التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة قرب حلول هذه المناسبة، داعيًا المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

 

استقبال عيد الفطر المبارك اجتماع المجلس التنفيذي أداء صلاة عيد الفطر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المنيا