آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

رغم القيود والتضييقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، أدى آلاف المواطنين الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في إطار تأكيد على رابطة الشعب الفلسطيني بأرضهم ومقدساتهم.

ووفقًا لبيان صادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بلغ عدد المصلين الذين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة نحو 45 ألف مواطن.

على صعيد الاحتلال، شهدت منطقة باب الأسباط تواجدًا كثيفًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم نصب السواتر الحديدية واستدعاء فرقة الخيالة في محيط منطقة باب العامود في البلدة القديمة، في محاولة منها للتصدي لتوافد المصلين إلى المسجد الأقصى.

وفي ظل هذه الإجراءات القمعية، اضطر بعض المبعدين عن المسجد الأقصى إلى أداء صلاتهم في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط في البلدة القديمة، مؤكدين على استمرارهم في التمسك بحقهم في الصلاة في مقدساتهم رغم التحديات والعراقيل التي تواجههم.