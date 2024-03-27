وكيل تعليم الجيزة يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس أمناء أكتوبر الجديد

عقد مجلس أمناء أكتوبر الجديد وبحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وأسامة نوح مدير عام إدارة حدائق أكتوبر التعليمية وطارق الجيوشي رئيس مجلس أمناء اكتوبر الجديدة و محمد عبد المنعم وكيل مجلس الأمناء وعزة رئيس لجنة التعليم بالمجلس .

خلال الجلسة تم مناقشه العديد من الموضوعات وأهمها :-

-التأكيد على أن هناك تنسيق وتواصل مستمر بين المديرية التعليم بالجيزة ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية لتوفير دوريات أمنية لتأمين دخول وخروج الطلاب أثناء سير الامتحانات لمنع المشاجرات بين الطلاب وحرصا على سلامتهم.

- طلب صدور أمر تشغيل لمدرسة توفيق الحكيم للتعليم الاساسي بمنطقة غرب المطار

- طلب تشغيل فصول المرحلة الثانوية بمدرسة الإمام محمد عبده الرسمية لغات وتجهيز توصيلات الشبكات اللازمة نظرا لوجود كثافات عاليه بالمنطقه

-التأكيد على ضرورة تشكيل مجلس أمناء لأدارة حدائق أكتوبر ومجالس أمناء للمدارس.