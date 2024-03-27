اقرأ غدا في "البوابة".. أحلك الفصول في تاريخ البشرية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 28 مارس 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أحلك الفصول في تاريخ البشرية

إسرائيل تواصل القصف والعمليات العسكرية ضد المستشفيات

الأمم المتحدة: المساعدات تزهق الأرواح وتنتهك الكرامة

لازاريني: المجاعة في غزة وصمة عار على ضميرنا الجماعي

مجدي أبوعميرة لـ "البوابة": مسلسل "عتبات البهجة" يناقش الاستخدام السيئ للتكنولوجيا

حكومة نتنياهو تمزق نفسها.. الإعفاء العسكري لليهود المتشددين يؤدي إلى انقسام الحكومة

مصطفى بيومي يكتب: "عباقرة الظل".. عدلي كاسب الشرير المبدع

الناتو يدرس إسقاط الصواريخ الروسية القريبة من حدوده

توسيع دائرة الحرب بعد 11 عامًا.. أحكام بالإعدام على ٤ أشخاص في قضية اغتيال شكري بلعيد